В Минздраве надеются, что Тимошенко таки допустит их к телу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила первый заместитель министра здравоохранения Украины, член Международной медицинской комиссии Раиса Моисеенко.

Она сообщила, что после объявления Ю.Тимошенко голодовки и отказа от всех реабилитационных процедур, Минздрав через МИД обращался к немецким врачам из клиники «Шарите» с целью обсудить тактику последующей реабилитации Ю.Тимошенко.

"Мы бы очень просили, чтобы немецкие врачи прибыли к своей пациентке", - подчеркнула она, заметив, что на сегодняшний день немецкие врачи не определили дату своего приезда в Харьков.

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В то же время, по словам Р.Моисеенко, в ответах немецких врачей не было упоминания о необходимости прекращения реабилитации Ю.Тимошенко. Она заметила, что поскольку украинские врачи не могут непосредственно осматривать экс-премьера, то было бы лучше, чтобы решение о прекращении реабилитации принимали немецкие врачи.

По словам Р.Моисеенко, учитывая обстоятельства, было принято решение сформировать медицинскую комиссию и еще раз предложить ей помощь.

"Мы каждый день предлагаем помощь, но каждый раз Ю.Тимошенко отказывается", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 29 октября Ю.Тимошенко заявила о начале голодовки в знак протеста против фальсификаций результатов парламентских выборов.

Сегодня утром в ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове прибыли представители Международной медицинской комиссии в составе специалистов пенитенциарной службы, этой клиники и харьковского областного управления здравоохранения. Цель представителей комиссии - провести обследование экс-премьера Ю.Тимошенко, определить состояния ее здоровья и выработать рекомендации относительно последующего медицинского сопровождения осужденной в условиях отказа от употребления пищи.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице "Укрзалізниці" в Харькове. За это время ее лечащими врачами были специалисты берлинской клиники «Шарите».