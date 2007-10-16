Бывший соратник Мороза тянет социалистов в ”левый” проект

Депутат 5 созыва от СПУ Василий Волга намерен создать левоцентристскую партию, в которую вошли бы его единомышленники из Социалистической партии.

"В Украине может очень скоро появиться очень интересный левоцентристский проект", - заявил он в эфире Радио "Свобода".

"Пока что, скажем так, есть ряд единомышленников, которые работают над тем, что, возможно, появится эта партия", - добавил Волга.

На просьбу назвать этих единомышленников, Волга перечислил: "Академик Пахомов, например. Это директор Института макроэкономики НАНУ. Это профессор Ковальчук... И, наконец, некоторые социалисты. Это и Михаил Гончаров. Это банк "Европейский кредит"... Гончаров очень открыто высказался: "Если меня уволят из рядов СПУ, то..."

Он подчеркнул, что это – "трезво мыслящие люди", которые, в частности, до последнего времени входили в СПУ, которые имеют подобные с ним взгляды на то, что происходит в Соцпартии.

"На самом деле социалисты пошли от идеологической основы своей. Это было причиной конфликтов моих с Александром Александровичем (Морозом)", - отметил Волга.

На замечание ведущего Романа Скрыпина о том, что в Украине уже было несколько "левых проектов" – в частности, во главе с Иваном Чижом, а также при совместном участии Наталии Ветренко и Мороза, Волга ответил:

"Я все таки человек левых взглядов... Если заниматься политикой, заниматься общественной жизнью, то только в этом направлении".

Вместе с тем, он сказал, что его "не интересуют дивиденды", он "довольно зажиточный человек", хотя "должность в парламенте очень серьезно помогает заниматься общественной политической жизнью в регионах", что он наблюл, возглавляя организацию "Общественный контроль".

В свою очередь, Волга отметил, что на создаваемую демократическую коалицию он смотрит пессимистически.

"Из чего исходит мой пессимизм относительно этой коалиции и относительно парламентского будущего – это, во-первых, безграничное желание власти с обеих сторон внутри коалиции", - отметил он.

"С одной стороны, безграничной власти хочет Юлия Владимировна, с другой стороны, безграничную боязнь перед Юлией Владимировной имеет Виктор Андреевич Ющенко. На это накладывайте всего 228 голосов коалиции. Не приведи Господи, грипп прийдет в парламент, то как вы голосовать будете?", - поинтересовался Волга.

"И вопросы, которые придется голосовать, как-то разбирать", - отметил он, назвав, в частности, вопросы армии, земли, принятия бюджета, социальные вопросы, инфляцию и возрастание цены на газ. "Стоят такие проблемы перед этим правительством, перед этой коалицией, решения которых требует в первую очередь очень сильных, очень продуктивных отношений с РФ", - заключил Волга.

Украинская правда