В скандальном винницком округе члены ОИК сменили председателя
В скандальном винницком округе №11 окружная избирательная комиссия незаконно сменила главу ОИК.
Об этом сообщил депутат от "БЮТ-Батькивщина" Андрей Павловский.
По его словам, в среду в окружную избирательную комиссию из ЦИК поступила телефонограмма с требованием ввести данные по протоколам с результатами голосования, согласно которым побеждает кандидат от "Батькивщины" Наталья Солейко.
"Председатель ОИК по поручению Центризбиркома дал разрешение оператору вводить эти данные", - сказал Павловский.
По его словам, сразу после этого ОИК сняла главу, назначенного по квоте "Батькивщины", для того, чтобы остановить ввод данных.
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"Это произошло с явным нарушением закона, поскольку в законе четко написано, что главу ОИК может назначать и снимать только Центральная избирательная комиссия", - подчеркнул народный депутат.
"Сейчас члены ОИК начали что-то самовольно пересчитывать", - сказал он.
"Здесь куча братков с удостоверениями журналистов. У меня есть подозрение, что это именно эти люди вчера ночью повредили ящики с бюллетенями", - цитирует Украинская правда.
По словам депутата, на этом избирательном округе хотят применить схему фальсификаций, которая была использована в округе №14.
"Там кандидат от "Батькивщины" Мельничук имел преимущество над провластным кандидатом в 3 тысячи голосов. После этого были повреждены ящики, в которых хранились бюллетени, и на основании этого объявили перерасчет. Когда стали перечислять, оказалось, что были уничтожены 3000 бюллетеней за оппозиционного кандидата", - сказал Павловский.
"Это происходит на глазах наблюдателей, журналистов. Полный беспредел", - добавил он.