Турчинов: наш депутат уже двое суток лежит на коробках с бюллетенями

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель центрального избирательного штаба объединенной оппозиции «Батькивщина» Александр Турчинов.

«Когда будет подведен итог не только по мажоритарным округам, но и по общегосударственному округу, мы будем делать выводы. В том числе и вопрос относительно проведения акций и других адекватных действий со стороны оппозиции относительно противостояния тому террора, который происходит сегодня», - сказал А.Турчинов.

Он отметил, что власть все делает для того, чтобы полностью перечеркнуть результаты выборов. «Сегодня происходит публичная, циничная делегитимизация результатов выборов», - сказал А.Турчинов. При этом он подчеркнул, что оппозиция «никогда не признает результаты выборов в округах, где так цинично действует власть».

А.Турчинов в очередной раз напомнил, что в ряде областей власть пытается украсть победу у представителей как «Батькивщины», так и «Свободы». Он сообщил, что, в частности, так происходит в округе № 11 в Винницкой области. «Наш депутат Андрей Павловский практически двое суток лежит на коробках, мешая сфальсифицировать и уничтожить бюллетени, так как это произошло в 14-м округе», - сказал он.