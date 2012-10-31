Оппозиция заявляет, что на округе №197 членам ОИК угрожают физической расправой

Как сообщили члены комиссии от «Батькивщины», около 4-х утра членов ОИК обзвонили неизвестные и пригрозили физической расправой, если те явятся на заседание комиссии.

«Сказали, что если придем на заседание, - это будет последнее заседание в жизни», - говорится в сообщении.

ВО «Батькивщина» отмечает, что в соответствии с протоколами с «мокрыми» печатями, кандидат от «Батькивщины» Леонид Даценко побеждает на округе с преимуществом в 4 970 голосов.

«В то же время, провластный кандидат Богдан Губский пытается сорвать работу комиссии и таким образом заблокировать победу кандидата от Объединенной оппозиции «Батькивщина», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным сайта ЦИК, на округе №197 лидирует Б.Губский с 34,67% (10 тыс. 081 голос), однако на данное время обработано всего 48,63% протоколов.