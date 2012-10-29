Фесенко считает, что успех Тягнибока - на руку Януковичу

Успех ВО «Свобода», как ни парадоксально, выгоден партии власти. Об этом заявил во время круглого стола в Киеве политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент УНИАН.

По словам политолога, «не только потому, что появится в парламенте страшилка для русскоязычных». «А самое главное в другом - перспектива президентских выборов», - подчеркнул В.Фесенко. Он считает, что «для президентских политтехнологов появляется великолепнейшая возможность для выигрышной комбинации на президентских выборах». «По данным исследований, единственный кандидат от оппозиции у которого Янукович выиграет второй тур президентских выборов в одну калитку - с абсолютным перевесом есть Олег Тягнибок», - подчеркнул В.Фесенко. По его словам, на сегодня наиболее рейтинговые лидеры в оппозиции Яценюк и Кличко и «если удастся приблизить рейтинг О.Тягнибока к рейтингу «Свободы», то появится возможность вывести О.Тягнибока во второй тур». «Это один из возможных технологических вариантов, один из сценариев на будущее», - подчеркнул В.Фесенко.

Политолог сказал, что «главная сенсация» выборов в Верховную Раду Украины - «успех «Свободы». По его словам, за эту политическую силу по идейным мотивам голосовало максимум 40% избирателей. Он считает, что «преимущественно это феномен протестного голосования».