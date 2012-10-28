Тягнибок раскрыл секрет своего феноменального успеха
Лидер "Свободы" Олег Тягнибок объяснил высокий результат своей партии раздраженным избирателем.
Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок ожидал высокий результат своей политической силы. Об этом он сказал в эфире "1 +1", комментируя результаты экзит-полов, сообщает ТСН.ua.
"Мы ожидали именно такого результата. Придворные социологические службы занижали рейтинг "Свободы", не пуская ее за 5%-ный барьер, чтобы разочаровать нашего избирателя. Но, как выяснилось, это только разозлило избирателя "Свободы", он стал более мобилизованным", - сказал Тягнибок.
"Это абсолютно естественный результат. Мы были принципиальны, последовательны, и сегодня избиратель это оценил", - добавил он. По его словам, эти выборы показали очень важный момент, что суммарно представители оппозиции набрали больше голосов, чем представители власти.
"Успехом для нас будет, если в результате окончательного подсчета голосов нам удастся обойти коммунистов, многие экзит-полы именно это и показывают", - сказал лидер "Свободы". Он призвал своих избирателей не расслабляться и попросил их максимально мобилизоваться, чтобы защитить результат "Свободы" от фальсификаций при подсчете голосов.
"Несмотря на то, что экзит-полы показали один резльтат, мы понимаем, что власть себе считает по-другому", - отметил Тягнибок.
Как сообщалось, экзит-полы показали, что ВО "Свобода" уверенно прошла в парламент, набрав более 10% голосов избирателей.