Тягнибок раскрыл секрет своего феноменального успеха

Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок ожидал высокий результат своей политической силы. Об этом он сказал в эфире "1 +1", комментируя результаты экзит-полов, сообщает ТСН.ua.

"Мы ожидали именно такого результата. Придворные социологические службы занижали рейтинг "Свободы", не пуская ее за 5%-ный барьер, чтобы разочаровать нашего избирателя. Но, как выяснилось, это только разозлило избирателя "Свободы", он стал более мобилизованным", - сказал Тягнибок.

"Это абсолютно естественный результат. Мы были принципиальны, последовательны, и сегодня избиратель это оценил", - добавил он. По его словам, эти выборы показали очень важный момент, что суммарно представители оппозиции набрали больше голосов, чем представители власти.

"Успехом для нас будет, если в результате окончательного подсчета голосов нам удастся обойти коммунистов, многие экзит-полы именно это и показывают", - сказал лидер "Свободы". Он призвал своих избирателей не расслабляться и попросил их максимально мобилизоваться, чтобы защитить результат "Свободы" от фальсификаций при подсчете голосов.

"Несмотря на то, что экзит-полы показали один резльтат, мы понимаем, что власть себе считает по-другому", - отметил Тягнибок.

Как сообщалось, экзит-полы показали, что ВО "Свобода" уверенно прошла в парламент, набрав более 10% голосов избирателей.