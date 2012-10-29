Шуфрич говорит, что ПР не даст коммунистов в обиду

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил представитель Партии регионов Нестор Шуфрич.

«Мы, скорее всего, в стороне стоять не будем. Мы не позволим каких-то надругательств и оскорблений, и тем более каких-то физических конфликтов», - сказал Н.Шуфрич.

Как сообщал УНИАН, лидер "Свободы" Олег Тягнибок заявил, что ВО "Свобода" планирует одним из первых законопроектов в Верховную Раду следующего созыва внести запрет коммунистической идеологии.

"Одним из первых мы предложим закон о запрете коммунистической идеологии как человеконенавистнической и антиукраинской, и проведение публичного судебного процесса над коммунизмом", - заявил О.Тягнибок.

По его словам, подобный опыт есть в Польше и Молдове.

"Уже время назрело, чтобы в Украине были подобные законопроекты. Никакого сотрудничества с ними даже близко быть не может", - подчеркнул он.

О.Тягнибок критично оценил рост поддержки коммунистов в Украине на этих выборах.

"Это неправильно, что в Украине, государстве европейском, столько голосов набрали коммунисты, это очень плохая тенденция, я понимаю, что есть российское влияние сейчас, есть влияние результата российских коммунистов. Меня не очень радует такой коммунистический ренессанс", - сказал он.