Шуфрич говорит, что ПР не даст коммунистов в обиду
Депутаты Партии регионов в Верховной Раде не дадут в обиду своих коллег из Коммунистической партии, если у них будут возникать сложности с представителями правых сил, в частности, «Свободы».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил представитель Партии регионов Нестор Шуфрич.
«Мы, скорее всего, в стороне стоять не будем. Мы не позволим каких-то надругательств и оскорблений, и тем более каких-то физических конфликтов», - сказал Н.Шуфрич.
Как сообщал УНИАН, лидер "Свободы" Олег Тягнибок заявил, что ВО "Свобода" планирует одним из первых законопроектов в Верховную Раду следующего созыва внести запрет коммунистической идеологии.
"Одним из первых мы предложим закон о запрете коммунистической идеологии как человеконенавистнической и антиукраинской, и проведение публичного судебного процесса над коммунизмом", - заявил О.Тягнибок.
По его словам, подобный опыт есть в Польше и Молдове.
"Уже время назрело, чтобы в Украине были подобные законопроекты. Никакого сотрудничества с ними даже близко быть не может", - подчеркнул он.
О.Тягнибок критично оценил рост поддержки коммунистов в Украине на этих выборах.
"Это неправильно, что в Украине, государстве европейском, столько голосов набрали коммунисты, это очень плохая тенденция, я понимаю, что есть российское влияние сейчас, есть влияние результата российских коммунистов. Меня не очень радует такой коммунистический ренессанс", - сказал он.