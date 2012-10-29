Источник: Тимошенко отказали в закрытии дела по ЕЭСУ

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

«Заявление Ю.Тимошенко о закрытии уголовного дела в связи с отсутствием события преступления рассмотрено. В его удовлетворении отказано», - сообщил источник.

Как сообщал УНИАН, 23 октября адвокат Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк заявил, что его подзащитная обратилась с письменным заявлением в Службу безопасности Украины с просьбой закрыть уголовное дело о якобы существующих государственных гарантиях по обязательствам корпорации «Единые энергетические системы Украины» перед Министерством обороны Российской Федерации в связи с отсутствием события преступления.

«Было сделано заявление Юлии Владимировны о закрытии уголовного дела о государственных гарантиях. Учитывая позицию Кабинета министров по данному делу, было подано заявление о закрытии уголовного дела в связи с отсутствием события преступления», - сказал А.Плахотнюк.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Минобороны России по делу относительно долга ЕЭСУ. Суд обязал Кабмин вернуть Минобороны РФ 3,1 млрд грн.

Правительство Украины подало апелляционную жалобу на это решение.

22 октября Апелляционный хозяйственный суд Киева приостановил производство по рассмотрению апелляции о выплате Кабинетом министров долга корпорации «Единые энергетические системы Украины» перед Минобороны РФ в связи с расследованием СБУ аналогичного уголовного дела.

Решение принято в связи с соответствующим ходатайством Кабмина, которое поступило в суд 19 октября.

По словам представителя Кабмина Андрея Богдана, следственный отдел СБУ расследует уголовное дело, и предмет иска в хозяйственном деле аналогичен сути уголовного дела.

Как сказал А.Богдан, для всестороннего рассмотрения дела необходимо получить информацию от СБУ о состоянии рассмотрения этого дела, а Апелляционный хозсуд Киева должен приостановить производство для выяснения всех обстоятельств.

Объявляя решение о ходатайстве, судья сказал: "Направить Службе безопасности Украины материалы хозяйственного дела. Остановить апелляционное производство по делу".

"Суд обязательно вернется к рассмотрению уже после того, как следствие установит все обстоятельства предоставления госгарантий Минобороны РФ и вообще существования этих госгарантий", - сказал А.Богдан.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело по обвинению экс-премьера Юлии Тимошенко в махинациях в рамках корпорации ЕЭСУ, которой она в свое время руководила.