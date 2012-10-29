Глава миссии ENEMO: мы фиксировали «карусели», раздачу подарков и непрямой подкуп

Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсант-Украина».

Прошедшая избирательная кампания, по мнению главы миссии ENEMO в Украине, в худшую сторону отличается от нескольких предыдущих выборов в Верховную Раду.

«Окончательные оценки давать рано, поскольку на данный момент не состоялся подсчет голосов, а от того, как он проводится, многое зависит. Поэтому наша первая предварительная оценка будет готова только в понедельник во второй половине дня», - сказал П.Новотны.

Оценивая только день голосования, он сообщил, что наблюдатели из различных регионов сообщали о проблемах - есть информация о покупке голосов, об использовании технологии "карусели".

«Мои коллеги фиксировали случаи, когда члены комиссий выдавали не два бюллетеня, а только один. Мы знаем об использовании исчезающих чернил в кабинках для голосования, об организованном подвозе избирателей на участки. Но нам еще предстоит уточнить уровень распространенности этих нарушений и оценить, насколько они повлияли на процесс», - отметил П.Новотны.

Относительно массового голосования граждан на дому он сказал: «Да, я лично столкнулся с этой проблемой в Киеве. Я также побывал в одном из столичных судов — Шевченковском районном — там было порядка 60 человек, которые жаловались, что их из-за этого не оказалось в избирательном списке. У некоторых при себе были даже приглашения на голосование, которые пришли по почте. Но суд в соответствии с законом не может включить избирателя в список в день голосования».

При этом П.Новотны подчеркнул, что у него нет сводных данных по всем областям, являлось ли голосование на дому общеукраинской проблемой, но напомнил, что как и в промежуточных отчетах ENEMO, среди главных нарушений были подкуп и вручение подарков избирателям.

По его словам, и в день голосования «наблюдатели становились свидетелями раздачи денег возле избирательных участков, они видели, как люди на улице, то есть вне участка, обменивались бюллетенями». «Как я уже говорил, мы фиксировали "карусели". Нам предстоит оценить влияние этих проблем на результат в день голосования. Но если говорить о предшествующем периоде, то я могу констатировать, что раздача подарков и непрямой подкуп были очень часто встречающимися проблемами», - подчеркнул глава миссии.

Он отметил, что это не первая кампания, когда ENEMO наблюдает за выборами в Украине. «В 2006-2007 годах, например, в предвыборный период было намного меньше нарушений, чем мы зафиксировали в 2012 году. Проблемы, которые мы отмечали тогда, были единичными. Введение смешанной системы дало дополнительную возможность для покупки мандатов в мажоритарных округах. При пропорциональной системе, которая действовала у вас в 2006-2007 годах, вовсе не было системных нарушений», - сказал П.Новотны и подчеркнул: «На данный момент выглядит так, что и в день выборов у вас фиксируется больше проблем, чем это было на выборах 2006-2007 годов».