Наблюдатель из РФ: выборы в Украине более конкурентные

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Севастополе заявил международный наблюдатель, представитель организации «Народная дипломатия» (Москва) Иван Трушин.

«Имея опыт голосования в России, общая оценка – намного здесь откровеннее и больше конкурентной борьбы. Представители всех партий были как наблюдатели. Мы не видели никакого ущемления по отношению к этим представителям. Все сидели, и, как положено, не вмешивались», - сказал он.

По словам И.Трушина, его «приятно удивило, как много было представителей на каждом участке».

В свою очередь международный наблюдатель от СІS-EMO (Россия) Антон Батянов отметил, что «выборы были прозрачными».

По его словам, международные наблюдатели во время посещения участков в ходе голосования не зафиксировали нарушений, которые могли бы существенно повлиять на результаты голосования.