В Одессе около часа были обесточены 8 избирательных участков

Как сообщили УНИАН в одесском штабе ВО «Батькивщина», подача электроэнергии в здания, где находятся избирательные участки №№ 109, 133, 134, 135, 136, 137, 138 и 139, была прекращена в начале часа ночи.

В Южном районе электросетей пояснили, что причиной отключения стала поломка энергооборудования в районе улицы Ильфа и Петрова – ее в экстренном порядке устранила бригада энергетиков РЭС.

26 октября руководство Одесского областного штаба "Батькивщины" выступило с заявлением о подготовке массовых фальсификаций на парламентских выборах, в частности, властью планируется использование технологии сбоев подачи электроэнергии на избирательных участках.

С учетом этого членам комиссий от ВО «Батькивщина» было рекомендовано принести на участки в день голосования ручные фонарики, чтобы предотвратить фальсификации.