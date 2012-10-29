Яценюк готов разговаривать о президентских выборах только с Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк заявил на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, готов ли он вести переговоры о едином оппозиционном кандидате с лидером партии «УДАР» Виталием Кличко, поскольку у каждого из них есть президентские амбиции.

«О том, что вы спросили, я готов разговаривать с Юлией Владимировной Тимошенко», - сказал А.Яценюк.