Яценюк готов разговаривать о президентских выборах только с Тимошенко
01:44, 29 октября 2012Политика
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Председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявляет, что готов вести переговоры о едином согласованном кандидате от оппозиции на президентских выборах только с Юлией Тимошенко.
Яценюк готов разговаривать только с Тимошенко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк заявил на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, готов ли он вести переговоры о едином оппозиционном кандидате с лидером партии «УДАР» Виталием Кличко, поскольку у каждого из них есть президентские амбиции.
«О том, что вы спросили, я готов разговаривать с Юлией Владимировной Тимошенко», - сказал А.Яценюк.
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