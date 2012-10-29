Центризбирком обработал 3% протоколов
01:35, 29 октября 2012Политика
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У Партии регионов - 45,77%, «Батькивщины» - 17,50%, «УДАРа» - 9,55%, КПУ - 15,82%, ВО «Свобода» - 4,54%.
В ЦИК считают голоса
По состоянию на 01.10 обработано 3% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов избирателей, которые проголосовали на выборах в Верховную Раду Украины 28 октября.
Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии.
Согласно результатам обработки 3% протоколов УИК, за Партию регионов проголосовали 45,77% избирателей; за ВО «Батькивщина» - 17,50%; за партию «УДАР Виталия Кличко» - 9,55%; за Коммунистическую партию Украины - 15,82%; за ВО «Свобода» - 4,54%.
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