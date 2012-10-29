Центризбирком обработал 3% протоколов

По состоянию на 01.10 обработано 3% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов избирателей, которые проголосовали на выборах в Верховную Раду Украины 28 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии.

Согласно результатам обработки 3% протоколов УИК, за Партию регионов проголосовали 45,77% избирателей; за ВО «Батькивщина» - 17,50%; за партию «УДАР Виталия Кличко» - 9,55%; за Коммунистическую партию Украины - 15,82%; за ВО «Свобода» - 4,54%.