Результаты Национального exit-poll (обновлено)

По результатам Национального exit-poll-2012, на выборах в Верховную Раду Украины 28 октября политические партии получили такие результаты в многомандатном общегосударственном избирательном округе: Партия регионов – 28,1% голосов избирателей, Объединенная оппозиция «Батькивщина» – 24,6%, партия «УДАР Виталия Кличко» – 15,4%, Всеукраинское объединение «Свобода» – 12,2%, Коммунистическая партия Украины — 11,6%.

Уточненные даны по состоянию на 20.00 Национального exit-poll обнародованы на сайте фонда «Демократические инициативы».

Кроме того, за партию Наталии Королевской «Украина - Вперед!» проголосовали 1,6% избирателей, за партию «Наша Украина» - 1,2%. Все другие партии получили меньше 1% голосов избирателей.

Распределение голосов по регионам (Западный; Центральный; Южный; Восточный):

Партия регионов (соответственно) – 12,1%; 17,6%; 37,1%; 51,3%;

ВО «Батькивщина» – 31,9%; 34,1%; 17,7%; 10,2%;

«УДАР Виталия Кличко» – 18,4%; 18,8%; 14,2%; 8,2%;

ВО «Свобода» – 26,6%; 12,8%; 5,5%; 3,0%;

Коммунистическая партия Украины – 3,8%; 8,8%; 16,6%; 18,7%.

В общей сложности было опрошено 19 тысяч 837 избирателей на выходе из 400 избирательных участков.

Другие партии, согласно результатам exit-poll, получили такие результаты:

Социалистическая партия Украины - 0,5;

Политическое объединение "Родная Отчизна" – 0,1%;

Партия "Русский блок" – 0,4%;

Политическая партия «Всеукраинское объединение «Громада» – 0,1%;

Украинская Национальная Ассамблея – 0,0%;

Либеральная партия Украины – 0,1;

Политическая партия "Новая политика" – 0,1%;

Украинская партия "Зеленая планета" – 0,3;

Партия пенсионеров Украины – 0,5%;

Политическая партия "Зеленые" – 0,3%;

Партия Зеленых Украины – 0,4%;

Политическая партия "Украина будущего" – 0,4%;

Политическая партия "Народно-трудовой союз Украины" – 0,1%;

Радикальная Партия Олега Ляшко – 0,9%;

Вычеркнул(ла) всех, перечеркнул(ла) весь список или испортил(ла) бюллетень – 1,1%.

Общая погрешность выборки составляет от 0,5 до 2,5%.

*** Национальный exit-poll-2012 проводился совместно фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, Киевским международным институтом социологии и Украинским центром политических и экономических исследований имени Александра Разумкова.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 18.00 данные Национальных exit-poll были такими: Партия регионов – 28,6% голосов избирателей, Объединенная оппозиция «Батькивщина» – 24,7%, партия «УДАР Виталия Кличко» – 15,1%, Коммунистическая партия Украины — 11,8%, Всеукраинское объединение «Свобода» – 12,3%.