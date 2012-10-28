Кличко рассчитывает на победу 15-20 мажоритарщиков
23:22, 28 октября 2012Политика
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Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко рассчитывает на победу 15-20 представителей его партии в мажоритарных избирательных округах.
Кличко пока трудно сказать точнее
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в избирательном штабе партии.
На вопрос журналистов о том, в каком количестве мажоритарных округов «УДАР» рассчитывает на победу своих представителей, В.Кличко ответил: «Рассчитываем на 15, может быть, 20 мажоритарщиков».
Он добавил, что сейчас очень трудно назвать более точный показатель, поскольку во многих округах позиции кандидатов в народные депутаты очень близки.
Ранее руководитель избирательного штаба партии «УДАР» Виталий Ковальчук отметил, что «УДАР» рассчитывает всего получить в парламенте 60-70 мест.
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