ЦИК обработал 0,1% протоколов
23:10, 28 октября 2012Политика
2573 0
По состоянию на 22.48, в Украине обработано 0,1% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на выборах в Верховную Раду Украины, которые состоялись 28 октября.
ЦИК начал обнародовать данные
Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии.
Так, по результатам обработки 0,1% протоколов участковых избирательных комиссий, за Партию регионов проголосовали 50,96% избирателей; за ВО «Батьківщина» - 14,89%; партию «УДАР Виталия Кличко» - 6,95%; Коммунистическую партию Украины - 14,56%; ВО «Свобода» - 5,86%.
В целом, подсчитано 3391 голос.
Заместитель председателя ЦИК Андрей Магера отметил, что это данные со специальных избирательных участков (из учреждений исполнения наказаний - УНИАН), и они не являются репрезентативными.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter