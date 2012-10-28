ЦИК обработал 0,1% протоколов

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии.

Так, по результатам обработки 0,1% протоколов участковых избирательных комиссий, за Партию регионов проголосовали 50,96% избирателей; за ВО «Батьківщина» - 14,89%; партию «УДАР Виталия Кличко» - 6,95%; Коммунистическую партию Украины - 14,56%; ВО «Свобода» - 5,86%.

В целом, подсчитано 3391 голос.

Заместитель председателя ЦИК Андрей Магера отметил, что это данные со специальных избирательных участков (из учреждений исполнения наказаний - УНИАН), и они не являются репрезентативными.