«Батькивщина» угрожает уже начать процедуру импичмента президента

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил руководитель центрального избирательного штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» Александр Турчинов, отвечая на вопрос журналистов о согласованной кандидатуре от позиции.

«Я считаю, что сегодня это несвоевременный вопрос», - сказал А.Турчинов.

В то же время он отметил, что оппозиция после прохождения в ВР сразу же начнет процедуру импичмента нынешнего главы государства. «Сегодня своевременным является вопрос о досрочных президентских выборах», - сказал он.

В свою очередь, председатель Совета Объединенной оппозиции Арсений Яценюк заметил, что парламентские выборы доказали способность оппозиционных сил объединяться и «приходить к тому результату, на который мало кто надеялся».