ЦИК в течении часа уже будет знать, как проголосовали наши за рубежом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель председателя ЦИК Андрей Магера сообщил журналистам.

"В течение ближайших часа-двух мы начнем получать предварительные результаты на отдельных участках, в отдельных округах. Речь идет о заграничных участках, которые уже закрылись в Австралии, Сингапуре, Таиланде, Вьетнаме, Китае, и оттуда будут поступать первые сведения относительно протоколов", - сказал А.Магера.

По его словам, первые данные о предварительных результатах голосования на территории Украины поступят с малых участков, на которых зарегистрировано до 500 избирателей.

"Там меньше избирателей, легче посчитать, а затем уже будет поступать информация с больших участков, где 2,5 тысячи избирателей", - отметил заместитель председателя ЦИК.

А.Магера напомнил, что, в соответствии с законодательством, участковые и окружные избирательные комиссии должны в первую очередь подвести итоги голосования в общегосударственном многомандатном округе, и только потом – в одномандатных округах.

Заместитель председателя ЦИК считает, что небольшое количество жалоб, поданных в Центризбирком о нарушениях на выборах, связано с пониманием субъектами избирательного процесса процедуры обжалования. "Субъекты избирательного процесса понимают, что ЦИК не является тем органом, который рассматривает жалобы. Для этого есть суды. Понятно, что иски относительно нарушений должны подаваться в суды на местах", - объяснил он.

Как сообщал УНИАН, секретарь ЦИК Татьяна Лукаш заявила, что Центральная избирательная комиссия в течение дня получила лишь шесть жалоб о нарушениях избирательного законодательства, три из них касаются нарушений при ведении предвыборной агитации, одна - бездеятельности ОИК и две - действий коммунальных служб.