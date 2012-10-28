Данные экзит-пола Савик Шустер Студио

По результатам exit-poll телеканала «Шустер Студио», на выборах в Верховную Раду Украины 28 октября политические партии получили следующие результаты во многомандатном общегосударственном избирательном округе: Партия регионов – 30,48% голосов избирателей, Объединенная оппозиция “Батькивщина” – 23,87%, партия «УДАР Виталия Кличко» – 14,67%, Коммунистическая партия Украины - 12,07%, Всеукраинское объединение “Свобода” – 11,92%.

Как передает корреспондент УНИАН, результаты exit-poll «Шустер Студио» были сегодня обнародованы в эфире Первого национального телеканала.