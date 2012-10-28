Наблюдатели заявляют, что Тимошенко выглядит очень больной

"Мы пообщались с Тимошенко, она нас поприветствовала и сказала, что наше присутствие и присутствие других наблюдателей пойдет на пользу Украине. Мы ей передали привет из Европы. Это было очень важно с точки зрения демократии, потому что каждый человек имеет право выбора. Нам было очень интересно и важно проследить за тем, как проголосует Юлия Тимошенко", - сказала евронаблюдатель из Дании, парламентарий Парламентской ассамблеи организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Люкке Фрис, пишет «Сегодня».

Наблюдатель из Швеции Ян Эриксон Урбан в свою очередь добавил, что Юлия Тимошенко "выглядит очень больной".