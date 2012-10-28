Динамо не смогло победить даже Ильичевец

"Динамо" (Киев) на выезде не смогло победить мариупольский "Ильичевец". Матч завершился нулевой ничьей.

Днепропетровский "Днепр" на своем поле уверенно переиграл львовские "Карпаты" - 2:0.

Голы забили Евгений Селезнев на 30 минуте с пенальти и Майкл Одибе на 45-ой.

После этого у "Динамо" стало 25 очков (3 место в турнирной таблице), а у "Днепра" - 27 (2 место). Первое место с 39 очками занимает "Шахтер".

Сегодня состоится завершальный матч тура: харьковский "Металлист" примет дома "Зарю".