Динамо не смогло победить даже Ильичевец
18:03, 28 октября 2012Политика
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В Украине завершились 2 матча 13-го тура чемпионата по футболу.
Динамо сыграло вничью в Мариуполе
"Динамо" (Киев) на выезде не смогло победить мариупольский "Ильичевец". Матч завершился нулевой ничьей.
Днепропетровский "Днепр" на своем поле уверенно переиграл львовские "Карпаты" - 2:0.
Голы забили Евгений Селезнев на 30 минуте с пенальти и Майкл Одибе на 45-ой.
После этого у "Динамо" стало 25 очков (3 место в турнирной таблице), а у "Днепра" - 27 (2 место). Первое место с 39 очками занимает "Шахтер".
Сегодня состоится завершальный матч тура: харьковский "Металлист" примет дома "Зарю".
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