Динамо не смогло победить даже Ильичевец

18:03, 28 октября 2012
Политика
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В Украине завершились 2 матча 13-го тура чемпионата по футболу.

Динамо сыграло вничью в Мариуполе

"Динамо" (Киев) на выезде не смогло победить мариупольский "Ильичевец". Матч завершился нулевой ничьей.

Днепропетровский "Днепр" на своем поле уверенно переиграл львовские "Карпаты" - 2:0.

Голы забили Евгений Селезнев на 30 минуте с пенальти и Майкл Одибе на 45-ой.

После этого у "Динамо" стало 25 очков (3 место в турнирной таблице), а у "Днепра" - 27 (2 место). Первое место с 39 очками занимает "Шахтер". 

Сегодня состоится завершальный матч тура: харьковский "Металлист" примет дома "Зарю".

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