«Свобода» утверждает, что победила в Австралии

ВО «Свобода» обнародовала первые данные результатов выборов с заграничного избирательного округа на участках, где голосование уже завершено.

Как сообщает пресс-служба ВО «Свобода», эта политическая сила получила 30% голосов избирателей, проголосовавших на участке № 900001 (Австралия, Новая Зеландия). ВО "Батькивщина" - 23%, Партия регионов - 19%, УДАР - 12%, "Русского блока" - 7%, "Наша Украина" - 7%, Коммунистическая партия - 2%.

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