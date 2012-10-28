Ефремов рад, что поберегли слабонервных

Об этом сказал на брифинге в пресс-центре ПР.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «выборы проходят демократично». «Да, безусловно, с какими-то страстями, которые есть в любом государстве», - подчеркнул А.Ефремов.

А.Ефремов не считает, что есть какие-то перегибы в вопросе голосования избирателей на дому.

По его словам, люди имеют право воспользоваться своим правом и проголосовать. И если они физически не могут придти на избирательный участок, то они могут проголосовать дома.

Он подчеркнул, что помнит ситуацию, когда во время третьего тура президентских выборов в 2004 году запретили голосование на дому. По его словам, это «был позор для нашего государства». Он добавил, что видел людей на избирательных участках, которых «несли на носилках». «Это было зрелище не для слабонервных», - добавил А.Ефремов.