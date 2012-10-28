На 10-ти участках не вычеркнули «Собор» - выборы там будут недействительны

Как передает корреспондент УНИАН, во время заседания Тернопольского пресс-клуба представитель Комитета избирателей Украины в Тернопольской области Владимир Курило сообщил, что отсутствие печатей в бюллетенях является неединичными случаями в области.

«В настоящее время еще нет окончательных данных, но уже можно говорить, что люди голосовали с бюллетенями без надписи «Выбыл» более чем на 10 участках», – сказал В.Курило.

Больше всего таких участков в округе №164 и №166. В последнем в некоторых бюллетенях также не было штампа «Выбыл» напротив кандидата Ивана Кися, который снял свою кандидатуру.

«Руководители участков объясняют, что документ с указанием пропечатать бюллетени не содержал официальной печати, поэтому они приняли решение не ставить штамп «Выбыл». Из-за этого выборы там будут признаны недействительными, причем на некоторых из этих участков явка на 12.00 составляла почти 100% и как-то исправить ситуацию уже невозможно», – отметил во время заседания пресс-клуба представитель ВО «Свобода» Леонид Бицюра.

Представитель коалиции «За прозрачные выборы» Володмир Ханас добавил, что их наблюдателями в Гусятинском районе зафиксирован факт пропечатывания бюллетеней уже в ходе выборов.

«При этом на участке ход голосования не остановили, а проштамповывали бюллетени в то время, как другие люди голосовали. Это тоже является нарушением и ставит под сомнение легитимность результатов на данном участке», – отметил В.Ханас.