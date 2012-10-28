Тягнибок наконец-то смог проголосовать

Перед тем он с женой Ольгой и сыном Гордеем посетил церковь Святого Николая на Аскольдовой могиле и поклонился памяти героев-крутянцив, сообщает пресс-служба ВО «Свобода».

Тягнибок утром уже приходил голосовать, но не смог. Как оказалось, он пришел на участок с загранпаспортом вместо национального, который он забыл в Львове.