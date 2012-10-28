На 16.00 проголосовали 45,36% избирателей

По состоянию на 16.00 явка избирателей на избирательные участки по выборам народных депутатов Украины составляла 45,36%.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные обнародованы в ЦИК информационно-аналитической системой "Выборы-2012".

"Наиболее активно на 16 часов голосовали избиратели Винницкой, Волынской, Львовской, Черновицкой областей. Наименее активно – в Крыму, Одесской и Кировоградской областях", - сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Татьяна Лукаш.

По ее словам, явка избирателей на этих парламентских выборах не отличается от аналогичного показателя на прошлых выборах. "В 2006 году на 16 часов на избирательные участки пришел 41% избирателей, в 2007 году – 43%, в 2010 году на президентских выборах явка на этот час составляла 47%. Особых отличий в явке избирателей на этих выборах нет", - считает она.

Эти данные получены из всех 225 избирательных округов.