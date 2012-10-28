ЦИК потратила на бюллетени свыше 64 миллионов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель председателя ЦИК Жанна Усенко-Черная сегодня на брифинге в ЦИК.

"В целом для общегосударственного избирательного округа было изготовлено 36 млн. 769 тыс. 156 бюллетеней стоимостью почти 32 млн. грн. Для мажоритарных округов было изготовлено, с учетом перепечатки избирательных бюллетеней – 39 млн. 526 тыс. 718 избирательных бюллетеней стоимостью также почти 32 млн. грн.", - сказала Ж.Усенко-Черная.

По ее словам, разница в количестве напечатанных бюллетеней для общегосударственного и одномандатных избирательных округов обусловлена не только постоянными изменениями, которые происходили в Государственном реестре избирателей или изменениями границ избирательных участков, но также и необходимостью перепечатки в связи с большим количеством кандидатов, которые выбыли из избирательной кампании. "Мы должны поблагодарить кандидатов-мажоритарщиков, нас просили, чтобы их не называли техническими, но свою черную метку в избирательный процесс они также внесли. ЦИК чувствовал себя очень некомфортно, когда ежедневно десятками, а то и сотнями отменяла регистрацию кандидатов в депутаты, и процесс изготовления бюллетеней был довольно критическим. Вести полиграфкомбината напоминали сводку почти с прифронтовых территорий", - сказала заместитель председателя ЦИК.

В связи с высокой стоимостью бюллетеней Ж.Усенко-Черная считает досадным факт порчи избирательных бюллетеней, который зафиксирован почти во всех регионах Украины из-за неправомерного применения штампа "выбыл". "В наибольший негативной мере себя проявила Донецкая область, 60-й округ, в котором 6 избирательных участков использовали неправомерный штамп "выбыл". Не меньше, их догнали коллеги из Львовской области – в 115-м округе во Львове, где также активно использовали этот штамп", - сказала она.

"Ни одной области такая ситуация не обошла", - подчеркнула она. В то же время заместитель председателя ЦИК убеждена, что главной "жертвой" такого неправомерного применения штампа "выбыл" стали избиратели, а не политические партии. "Страдают, прежде всего избиратели. По закону, бюллетень, в котором неправильно проставлен штамп "выбыл", считается недействительным. И независимо от того, какую политическую партию избрал гражданин, такой избирательный документ признается недействительным", - отметила Ж.Усенко-Черная.