Украинцы в КНР, Малайзии и Сингапуре уже проголосовали
15:04, 28 октября 2012Политика
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По состоянию на 14 часов никаких внештатных происшествий на заграничных избирательных участках, где продолжается голосование по выборам в Верховную Раду Украины, не зафиксировано.
На заграничных избирательных участках - спокойно
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Александр Дикусаров в пресс-центре международных наблюдателей.
«Никаких внештатных происшествий на заграничных избирательных участках не зафиксировано», - сказал он.
По информации А.Дикусарова, по состоянию на 14.00 проходит голосование на 103 избирательных участках из 116.
Уже началось голосование в Канаде, США и на Кубе.
Завершилось в КНР, Малайзии, Сингапуре и через один час завершится голосование в Таиланде.
В то же время, по его словам, в 15.00 по киевскому времени началось голосование в Перу.
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