Украинцы в КНР, Малайзии и Сингапуре уже проголосовали

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Александр Дикусаров в пресс-центре международных наблюдателей.

«Никаких внештатных происшествий на заграничных избирательных участках не зафиксировано», - сказал он.

По информации А.Дикусарова, по состоянию на 14.00 проходит голосование на 103 избирательных участках из 116.

Уже началось голосование в Канаде, США и на Кубе.

Завершилось в КНР, Малайзии, Сингапуре и через один час завершится голосование в Таиланде.

В то же время, по его словам, в 15.00 по киевскому времени началось голосование в Перу.