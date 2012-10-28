Голосовать на дому будет почти миллион избирателей

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные обнародованы информационно-аналитической системой «Выборы-2012» в Центризбиркоме.

В частности, именно такое количество избирателей внесено в выписку из списка избирателей для голосования по месту пребывания.

Согласно данным, наибольшее количество людей, которые будут голосовать по месту пребывания, зарегистрировано в округе №113 (Луганская область) – 10 тыс. 196 избирателей и в избирательном округе №114 (Луганская область) – 11 тыс. 826 избирателей.

В одномандатном избирательном округе №125 (Львовская область) по месту пребывания будут голосовать 9 тыс. 160 избирателей, в округе №161 (Сумская область) – 9 тыс. 524 избирателей №165 (Тернопольская область) – 10 тыс. 45 избирателей, в округе №208 (Черниговская область) – 10 тыс. 306 избирателей.

В то же время, в информационно-аналитической системе «Выборы-2012» не указывается, на каком основании избиратели изменили место голосования. В соответствии с законодательством, избиратель может обратиться в избирательную комиссии с заявлением о голосовании на дому на основании медицинской справки о состоянии здоровья. Кроме того, свое место голосования также могут сменить члены избирательных комиссий. Всем остальным избирателям разрешено менять место голосования исключительно в пределах одного избирательного округа.