В Одессе милиция ищет взрывчатку в штабе кандидата в нардепы

Сегодня утром на спецлинию «102» поступило телефонное сообщение от неустановленного лица с просьбой проверить информацию о возможном заминировании офиса избирательного штаба одного из кандидатов в народные депутаты Украины, расположенного по улице Водопроводная, 1, сообщил УНИАН начальник Отдела по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области Владимир Шаблиенко.

«По указанному адресу для проверки сообщения выехали следственно-оперативная и взрывотехническая группа Приморского РОВД Одессы, которые обследуют помещение и близлежащую территорию», - добавил В.Шаблиенко.

Известно, что по этому адресу находится штаб кандидата в народные депутаты Вадима Черного. Кроме него, по округу №133 баллотируются Игорь Марков, Александр Остапенко, Алексей Гончаренко, Юрий Преснов и др.