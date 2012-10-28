Украинцы Австралии голосуют первыми
07:27, 28 октября 2012Политика
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Граждане Украины, проживающие в Австралии, первыми начали голосовать на выборах в Верховную Раду.
Некоторые уже голосуют, фото ТСН
Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел. В Австралии открыт один избирательный участок - на территории посольства Украины, в столице страны Канберре.
Голосование пройдет с 08:00 до 20:00 по местному времени, передает ТСН. Последними в мире проголосуют на выборах украинцы, проживающие в Сан-Франциско (США), где голосование также пройдет на территории украинского генерального консульства.
Отметим, Центральная избирательная комиссия создала на парламентских выборах 116 избирательных участков в 77 странах.
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