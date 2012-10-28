Украинцы Австралии голосуют первыми

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел. В Австралии открыт один избирательный участок - на территории посольства Украины, в столице страны Канберре.

Голосование пройдет с 08:00 до 20:00 по местному времени, передает ТСН. Последними в мире проголосуют на выборах украинцы, проживающие в Сан-Франциско (США), где голосование также пройдет на территории украинского генерального консульства.

Отметим, Центральная избирательная комиссия создала на парламентских выборах 116 избирательных участков в 77 странах.