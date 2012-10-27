Мельниченко подозревает, что на него готовят покушение

Соответствующее заявление Н.Мельниченко корреспонденту УНИАН озвучил адвокат экс-майора Николай Недилько.

По словам Н.Недилько, вчера после освобождения из-под стражи Н.Мельниченко заметил слежку за автомобилем, в котором он находился вместе с предоставленной ему охраной.

При этом, отметил адвокат, Н.Мельниченко запомнил номера транспортных средств, которые, по его убеждению, «вели его автомобиль» и, проверив эти номера по базе ГАИ, выяснил, что отдельные из них вообще не существуют, а отдельные закреплены за другими транспортными средствами.

По словам Н.Недилько, учитывая эти факты, его клиент обратился с официальным заявлением к генеральному прокурору Украины с требованием дать поручение соответствующим правоохранительным структурам и выяснить, что это за автомобили, какие лица в них находятся, кто и на каких основаниях давал команду следить за ним.

В ином случае, подчеркнул Н.Недилько, Н.Мельниченко оставляет за собой право, несмотря на предоставленные им суду обязательства, покинуть территорию Украины, поскольку считает, что существует реальная угроза его жизни, так же как это было год назад, в связи с чем он был вынужден выехать из Украины.

При этом адвокат предоставил агентству номера автомобилей, которые ездили за автомобилем Н.Мельниченко: «Шкода Фабия» серебристая, номер АА6148АТ, «Дэу Ланос» серебристый, номер АА1057АМ).

Как сообщал УНИАН, 24 октября Н.Мельниченко вернулся из США в Украину и был задержан сотрудниками СБУ в аэропорту "Борисполь".

По данным пресс-центра СБУ, Главное следственное управление СБУ по поручению Генпрокуратуры расследует уголовное дело в отношении Н.Мельниченко по ч. 2 ст. 328 (разглашение государственной тайны), ч. 1 ст. 358 (подделка документов) и ч. 3. ст. 365 (превышение служебных полномочий).

В сентябре 2011 года в рамках уголовного дела Н.Мельниченко был объявлен в розыск по обвинению в разглашении государственной тайны, подделке документов и превышении служебных полномочий.

3 августа Н.Мельниченко был задержан в аэропорту Неаполя по ордеру, выданному украинским бюро Интерпола. 14 августа Н.Мельниченко был освобожден из тюрьмы в Неаполе.

26 октября Шевченковский районный суд Киева освободил Н.Мельниченко под залог в 76,5 тыс. грн.