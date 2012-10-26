Мельниченко будет охранять СБУ (дополненная)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после судебного заседания журналистам сообщил адвокат Н.Мельниченко Николай Недилько.

В свою очередь, Н.Мельниченко в комментарии журналистам заявил, что сегодня на 16.00 он уже получил повестку явиться на допрос к следователю СБУ.

«Я получил повестку на 4-ре часа в СБУ. Я получил в охрану «Альфу». Решением суда я не доволен. Можно было сделать мне залог и в миллион долларов, потому что я в состоянии внести миллион долларов из тех 2 миллионов долларов, которые передал Кучма мне в качестве подкупа и которые процессуально оформлены. Они есть», - сказал Н.Мельниченко.

Он отметил, что добровольно вернулся в Украину и хочет пройти все судебные процессы, доказав таким образом свою невиновность, и не собирается никуда бежать.

Вместе с тем, как стало известно УНИАН от информированных источников, охрану экс-майору будут обеспечивать не бойцы спецподразделения «Альфа» СБУ, а бойцы спецподразделения УБОП МВД Украины «Сокол».

Как сообщал УНИАН, 24 октября Н.Мельниченко вернулся из США в Украину и был задержан сотрудниками СБУ в аэропорту "Борисполь".

По данным пресс-центра СБУ, Главное следственное управление СБУ по поручению Генпрокуратуры расследует уголовное дело в отношении Н.Мельниченко по ч. 2 ст. 328 (разглашение государственной тайны), ч. 1 ст. 358 (подделка документов) и ч. 3. ст. 365 (превышение служебных полномочий).

В сентябре 2011 года в рамках уголовного дела Н.Мельниченко был объявлен в розыск по обвинению в разглашении государственной тайны, подделке документов и превышении служебных полномочий.

3 августа Н.Мельниченко был задержан в аэропорту Неаполя по ордеру, выданному украинским бюро Интерпола. 14 августа Н.Мельниченко был освобожден из тюрьмы в Неаполе.

Сегодня, 26 октября, Шевченковский районный суд Киева освободил Н.Мельниченко под залог в 76,5 тыс. грн.