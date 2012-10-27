ENEMO разделит своих наблюдателей на 43 команды

Об этом организация сообщила сегодня в пресс-релизе, размещенном на ее сайте.

В день выборов ENEMO планирует разделить 86 своих наблюдателей на 43 команды, которые будут мониторить открытие избирательных участков, процедуру голосования на избирательных участках, ситуацию вокруг избирательных участков и подсчет голосов в отдельных участках по всей Украине.

Кроме того, наблюдатели ENEMO будут следить за передачей протоколов УИК в окружные избирательные комиссии и за процессами подсчета голосов.

ENEMO объявит заключение относительно своих наблюдений на пресс-конференции в УНИАН в понедельник, 29 октября в 15.30.

Краткосрочные наблюдатели ENEMO прибыли в Украину 25 октября. Они будут работать в паре с долгосрочными наблюдателями, которые в начале августа начали работу по всей Украине.

*** Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами ENEMO является международной сетью, которая состоит из 22 местных организаций из 17 стран Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии. ENEMO действует в соответствии с международными стандартами относительно международного наблюдения за выборами. Организации-участницы ENEMO осуществили наблюдение за более 200 национальными выборами и подготовили более 200 тысяч наблюдателей. На сегодня ENEMO провели мониторинг 15 избирательных процессов в семи странах.