ENEMO разделит своих наблюдателей на 43 команды
Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами ENEMO собирается мониторить избирательный процесс на более чем 600 участках по всей Украине.
Об этом организация сообщила сегодня в пресс-релизе, размещенном на ее сайте.
В день выборов ENEMO планирует разделить 86 своих наблюдателей на 43 команды, которые будут мониторить открытие избирательных участков, процедуру голосования на избирательных участках, ситуацию вокруг избирательных участков и подсчет голосов в отдельных участках по всей Украине.
Кроме того, наблюдатели ENEMO будут следить за передачей протоколов УИК в окружные избирательные комиссии и за процессами подсчета голосов.
ENEMO объявит заключение относительно своих наблюдений на пресс-конференции в УНИАН в понедельник, 29 октября в 15.30.
Краткосрочные наблюдатели ENEMO прибыли в Украину 25 октября. Они будут работать в паре с долгосрочными наблюдателями, которые в начале августа начали работу по всей Украине.
*** Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами ENEMO является международной сетью, которая состоит из 22 местных организаций из 17 стран Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии. ENEMO действует в соответствии с международными стандартами относительно международного наблюдения за выборами. Организации-участницы ENEMO осуществили наблюдение за более 200 национальными выборами и подготовили более 200 тысяч наблюдателей. На сегодня ENEMO провели мониторинг 15 избирательных процессов в семи странах.