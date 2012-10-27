Перемирие в Сирии унесло жизни 146 человек

Как передает Радио «Свобода», вчера, когда начался мусульманский праздник жертвоприношения, в связи с которым было объявлено перемирие между сторонами конфликта, в Сирии погибли 146 человек.

По данным правозащитников, сегодня вновь произошли столкновения, приведшие к жертвам. В частности, акты насилия зарегистрированы в провинции Дамаск, в городах Алеппо на севере страны и Дераа на юге, а также на востоке Сирии.

Правозащитники считают, что попытка перемирия провалилась.

Накануне международный посланник по урегулированию в Сирии Лахдар Брахими заявил, что четырехдневное перемирие могло бы открыть путь к прекращению кровопролития, продолжающегося уже 19 месяцев. Всего за время вооруженного конфликта в Сирии между сторонниками и противниками режима Президента Башара Асада, по имеющимся данным, погибли более 30 тысяч человек, сотни тысяч стали беженцами.