В Москве заговорили об очередном «воссоединении»

Как сообщил УНИАН глава международной организации «Народное большинство России, Украины и Белоруссии» Валентин Халецкий, такое решение было принято на учредительном заседании в Москве.

«Идея Хартии воссоединения народа явилась продолжением украинской общественной инициативы о конфедеративном межгосударственном союзе России, Украины и Белоруссии», - сказал В.Халецкий.

По его словам, координационный совет призван координировать деятельность комитетов, которые будут продвигать идею «воссоединения» на местах, в каждой из трех стран.

Он напомнил, что подписание хартии началось 21 сентября и сейчас проходит ее обсуждение в Интернете.

«В Хартии воссоединения сказано, что в Конституциях России, Украины и Белоруссии народ определен как носитель власти и источник суверенитета, что дает основание для начала сбора подписей за вынесение на всенародный референдум России, Украины и Белоруссии вопроса о воссоединении нашего народа», - сказал В.Халецкий.

Он сообщил, что 30 октября в Независимом пресс-центре в Москве пройдет пресс-конференция «Хартия воссоединения народа Руси: перспективы и отношения», где будет подробно рассказано о деятельности координационного совета.