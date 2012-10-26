Янукович говорит, что выборы объединят украинцев

Об этом говорится в его обращении к гражданам Украины накануне выборов в Верховную Раду, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

Как отмечается в обращении, «в воскресенье, 28 октября, состоятся очередные выборы в Верховную Раду Украины. Это - важный этап развития нашего государства. Ведь именно в этот день украинский народ своим выбором определит будущее страны на следующие пять лет. Именно поэтому каждый избиратель должен проявить свою активную гражданскую позицию, прийти на участок и проголосовать».

«Сегодня Украина уверенно стала на путь демократии. Вместе с независимостью мы получили право избирать власть на честных и свободных выборах. В этом году они проходят по новым правилам, которые поддержали все без исключения парламентские силы.

Украинцы будут избирать народных депутатов не только по партийным спискам, но и от своих округов. Избирательная кампания проходит в условиях открытой конкуренции. За голоса избирателей активно соревнуются более пяти тысяч кандидатов, которые исповедуют разные идеологии и подходы к развитию страны. Почти четыре тысячи членов избирательных комиссий обеспечивают свободный процесс голосования. За честностью выборов и соблюдением демократических процедур следят более трех с половиной тысяч иностранных наблюдателей. Работа каждой из почти 34 тысяч избирательных участков фиксируется веб-камерами. Каждый интернет-пользователь может наблюдать за выборами непосредственно. Впервые в истории Украины работает система мониторинга и реагирования на нарушения в ходе избирательной кампании», - отмечает В.Янукович.

Он обращается ко всем, кто принимает участие в организации голосования: «Этот процесс должен пройти честно, прозрачно и в соответствии с законами Украины. Наблюдатели, журналисты и социологи должны получить надлежащие условия для своей работы. Правоохранители должны обеспечить порядок и законность на выборах. Мы обязаны сделать все для того, чтобы защитить право граждан на свободный выбор. Голос каждого должен быть учтен».

«Приближается важный и ответственный день для нашего государства. Парламентские выборы должны стать очередным шагом к объединению страны и консолидации общества вокруг демократических ценностей. Потому я призываю каждого прийти и проголосовать за свое будущее», - сказано в обращении В.Януковича.