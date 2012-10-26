Ющенко призвал украинцев вернуть страну на европейский путь

Об этом он заявил в интервью в Ивано-Франковске, где завершает предвыборный тур, сообщает пресс-служба «Нашей Украины».

«Великая миссия украинцев как нации заключается в том, чтобы прийти на выборы и высказать свое мнение. Каждый голос должен быть положен на весы здоровых ценностей и настоящих перемен», - сказал лидер «Нашей Украины».

Виктор Ющенко назвал основной чертой избирательной кампании отсутствие идеологических предложений со стороны большинства политических сил. «С нами играли в персонификацию выбора. Разнообразили этот выбор новыми лицами спортсменов или артистов», - сказал Виктор Ющенко. Следовательно, страна может потерять основные демократические и европейские достижения, поскольку защитников этих позиций фактически нет.

«В 2008 году мы дошли до перспективы ассоциированного членства. История этого беспрецедентного соглашения предусматривала также формирование зоны свободной торговли, показывает Украину марафонцем, который на финише ломает ногу. Не в том смысле, что шанс уже окончательно потерян. А в том, что вместо триумфа мы создали дополнительные трудности на европейском пути», - констатировал Виктор Ющенко. Он призвал начать выходить из нынешней ситуации с высокого стандарта демократических выборов. «Это первый индикатор, наши европейские партнеры готовы проявить готовность к возобновлению диалога», - убежден лидер «Нашей Украины».