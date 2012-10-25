Немцов: Не могу представить, чтобы СБУ похитила кого-то на Красной площади

Такое мнение он высказал УНИАН, комментируя похищение российского оппозиционера Л.Развозжаева в Киеве.

«Неприлично как-то напоминать Виктору Януковичу, но придется: Украина - независимое государство. И неплохо бы это гордое название подкреплять конкретными действиями. Я не могу себе представить, чтобы украинская СБУ похитила кого-нибудь у нас на Красной площади. То есть, похитить могли бы, но скандала не избежать», - сказал Б.Немцов.

По его словам, складывается впечатление, что власти Украины не понимают, что они несут ответственность за безопасность граждан, в том числе и беженцев. Их бездействие в деле защиты беженцев чревато санкциями ООН, подчеркнул Б.Немцов.

При этом он напомнил, что украинские политики Арсений Яценюк и Остап Семерак обратились к Президенту Виктору Януковичу с требованием выяснить все детали похищения Л.Развозжаева.

Б.Немцов уверен, что общественное движение за спасение Л.Развозжаева предельно важно для всех россиян. «Остановить маховик репрессий и пыток кроме нас с вами никто не может. И здесь предельно важно выяснить все обстоятельства похищения Л.Развозжаева в Украине и издевательств над ним», - подчеркнул он.

«Если удастся доказать, кто из российских спецслужб и как похищал Л.Развозжаева - это означает, что он должен быть немедленно освобожден, поскольку задержан с нарушением всех российских законов и всех норм международного права. Убежден также, что все причастные к бандитскому похищению Л.Развозжаева должны пополнить «список Магницкого»: им должен быть запрещен въезд в Евросоюз, а их зарубежные счета и имущество должны быть арестованы», - заявил Б.Немцов.

Как сообщал УНИАН, Следственный комитет России 19 октября объявил в федеральный розыск помощника депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева активиста «Левого фронта» Л.Развозжаева. Он вместе с координатором "Левого фронта" Сергеем Удальцовым и оппозиционером Константином Лебедевым является фигурантом уголовного дела по статье "подготовка к организации массовых беспорядков", которое было возбуждено после проверки фактов, изложенных в фильме "Анатомия протеста-2".

Авторы фильма, который вышел на НТВ, утверждают, что оппозиция готовила силовой захват власти на средства из-за границы. В фильме было показано видео, где С.Удальцов и его соратники якобы разговаривают с тогдашним председателем парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе. По словам авторов картины, последний имеет опыт подготовки "цветных революций" в Грузии, Украине и массовых беспорядков в Беларуси. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин утверждает, что Л.Развозжаев написал от руки 10 писем, где рассказал о подготовке беспорядков. 21 октября Л.Развозжаева был взят под стражу Басманным районным судом Москвы до 16 декабря.

20 октября появилась информация о том, что Л.Развозжаев был похищен неизвестными возле здания Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Киеве.

В Главном управлении МВД Украины в Киеве УНИАН сообщили, что никаких заявлений в столичную милицию об исчезновении этого человека не поступало. Позже в милиции сообщили, что в Соломенское райуправление киевской милиции от адвоката Л.Развозжаева поступило заявление по совершению неправомерных действий в отношении его подзащитного.

Помощник председателя Государственной пограничной службы Сергей Астахов заявил, что Л.Развозжаев 19 октября легально покинул Украину, и во время пересечения границы никаких замечаний пограничникам не высказывал.

По словам И.Пономарева, «Развозжаев находился в Киеве на легальном основании со среды, 17 октября. После того, как в пятницу, 19 октября, он был объявлен в федеральный розыск СК РФ, Леонид решил обратиться в международные инстанции с просьбой предоставить ему политическое убежище. Развозжаев заполнил анкету и подал заявление на имя верховного комиссара. Когда он вышел из здания управления по улице Лаврская, 16, сотрудники ведомства услышали крики о помощи, после этого Леонида никто не видел и он не выходил на связь».