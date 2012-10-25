Суд отказался закрыть производство по иску Королевской к социологам

Хозяйственный суд Киева отказался закрыть производство по иску лидера партии «Украина – Вперед!» Наталии Королевской к фонду «Демократические инициативы» и Киевскому международному институту социологии об опровержении информации относительно рейтинга поддержки партии.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла председательствующая на судебном заседании судья Оксана Марченко, отказавшись таким образом удовлетворить соответствующее ходатайство сторон - ответчиков по делу.

Выступая в поддержку заявленного ходатайства, председатель фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина в очередной раз отметила, что в случае удовлетворения иска будет создан прецедент, который поставит социологию как науку на грань уничтожения.

Более того, отметила И.Бекешкина, научные исследования не могут быть предметами исковых требований.

Как сообщал УНИАН, 8 октября были обнародованы данные общенационального исследования общественного мнения, проведенного фондом «Демократические инициативы» совместно с Киевским международным институтом социологии. В этом исследовании отмечалось, что если бы выборы состоялись в ближайшие выходные, то за партию Наталии Королевской «Украина - Вперед!» проголосовали бы 2,1% избирателей.

11 октября партия «Украина - Вперед!» подала в Хозяйственный суд Киева иск к фонду «Демократические инициативы» и ООО «Киевский международный институт социологии ЛТД» (КМИС) с требованием опровергнуть обнародованную информацию о рейтинге поддержки партии «Украина, - Вперед!».

Партия подала ходатайство о запрещении фонду «Демократические инициативы» и КМИС публиковать какие-либо данные, которые они получили по поводу партии «Украина - Вперед!».