Третьяков уберет округ от собственной агитпродукции

Об этом журналистам сообщил сам Александр Третьяков.

«Своими силами мы уберем в округе там, где была размещена наша агитпродукция: плакаты, стикеры и другие материалы», - сказал депутат.

«Нужно не на словах, а на деле заботиться о комфорте киевлян, поэтому абсолютно логично было бы, чтобы все кандидаты в народные депутаты не только в моем округе, но и в целом по Киеву привели в нормальный вид все стены, столбы, подъезды и заборы, очистив их от своей агитации», - заявил Третьяков.

Он призвал политиков использовать с пользой для горожан «день тишины» в субботу, когда по закону о выборах народных депутатов прекращается агитация. «Чистота и порядок – это один из показателей отношения как обычных людей, так и политиков к своему городу, столичной громаде и к себе», - считает депутат.

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на парламентских выборах по округу № 218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.