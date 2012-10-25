Суд назначил дату рассмотрения апелляции Луценко

Рассмотрение апелляционной жалобы бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко на приговор Печерского районного суда по делу о незаконном продолжении слежки за водителем экс-заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давыденко назначено на 20 ноября.

Об этом УНИАН сообщил адвокат Ю.Луценко Алексей Баганец.

«Мы получили из Печерского суда сообщение, что рассмотрение апелляции назначено на 20 ноября на 10.00», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 17 августа Ю.Луценко был осужден к 2 годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки во время расследования отравления кандидата в Президенты Виктора Ющенко.

21 августа экс-министр Ю.Луценко подал апелляцию на этот приговор.