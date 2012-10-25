Комиссар ЕС разочарован намерением Украины прекратить экспорт пшеницы

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-офисе комиссара.

“Я глубоко разочарован этим сообщением. Оно добавит ненужное давление на международных сельскохозяйственных рынках”, - процитировали в пресс-офисе слова комиссара.

Д.Чиолош, признавая желание обеспечить продовольственную безопасность на внутреннем рынке, тем не менее призвал Украину избегать мер, которые могут способствовать увеличению мировых цен на продовольствие и несут риск для традиционных торговых путей.

Как сообщал УНИАН, министр агрополитики Украины Николай Присяжнюк заявил о намерении с 15 ноября остановить экспорт пшеницы.

"Будет полный запрет с 15 ноября. Будет постановление Кабмина об этом. Мы не играем в игры, у нас просто нет другого выхода" - заявил Н.Присяжнюк в интервью агентству Reuters.

Министр также отметил, что Украина рассмотрит вопрос о введении ограничений, если высокий уровень экспорта будет угрожать росту цен на хлеб в домашних условиях.

Отмечается, что Украина, которая входит в десятку мировых экспортеров пшеницы, заявила об уменьшении своего нынешнего урожая в три раза вследствие неблагоприятных погодных условий. В то же время США страдают от самой тяжелой засухи за последние полвека.

Таким образом, мировые цены на пшеницу, кукурузу и сою резко выросли летом этого года.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Министерство аграрной политики и продовольствия заявило, что экспортный потенциал пшеницы из Украины может быть исчерпан 15-20 ноября.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк обратил внимание зернотрейдеров, что на 19 октября было законтрактовано на внешние поставки 5,4 млн. тонн пшеницы, что уже на 1,4 млн. тонн больше, чем было указано в Меморандуме.

В связи с этим чиновник призвал зернотрейдеров взвешенно отнестись к дальнейшему заключению контрактов.

Ранее Минагропрод и зернотрейдеры подписали Меморандум, которым было установлено, что экспорт зерна из Украины в 2012/13 МР не превысит 4 млн. тонн пшеницы, 3 млн. тонн ячменя и 12,4 млн. тонн кукурузы.

Позже в октябре Н.Присяжнюк высказал предположение об увеличении экспорта пшеницы до 5 млн тонн.