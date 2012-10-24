Третьяков: Власть намерена сорвать выборы на 218-м округе

Оппозиционный депутат Александр Третьяков заявляет о том, что партия власти намерена сорвать выборы на 218-м округе столицы.

«Война партии власти со мной началась не сейчас, - заявил политик. - Просто логично, что она активизировалась на финишной прямой кампании, когда мобилизируются все возможные силы. Почему именно ко мне такое повышенное «внимание»? Наверное, потому что я один из немногих, кто еще остался в оппозиции из команды 2004-го года, которая не пустила их к власти. И, соответственно, представляю для них опасность, так как на практике знаю, как можно отстранить их от управления государством», сказал он в интервью УНИАН.

Но, как отметил Третьяков, все эти попытки не смогут изменить ситуацию и он абсолютно уверен в собственной победе на выборах.

«Динамика роста моих рейтингов позволяет однозначно спрогнозировать: я побеждаю. На сегодняшний момент уровень моей поддержки среди избирателей значительно опережает других кандидатов», отметил оппозиционный депутат.

Именно поэтому, по его мнению, власти намерены сорвать выборы на 218-м округе. «Знаю достоверно, что такой сценарий запущен, - сказал политик. - Ведь нынешняя власть по-другому выигрывать выборы не умеет».

Он также обратил внимание на то, что «сегодня очень многих членов участковых избирательных комиссий, в частности, бюджетников, власть загоняет туда принудительно». «А у каждого человека, которого что-то заставляют делать насильно, - подчеркнул Третьяков, - неумолимо зреет внутренний протест. Как следствие, эти люди просто не придут работать на участки, и некому будет вести подсчет голосов. Таким образом, выборы могут быть сорваны».

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на парламентских выборах по округу № 218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.