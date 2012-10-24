Симоненко: Перед выборами пациентов в психбольницах стало в 2 раза больше

"Нужно понимать, что предыдущие 20 лет оказались не дорогой к демократии, а годами дремучей диктатуры, которая установлена сейчас в государстве", - цитирует лидера Компартии "Комсомольская правда в Украине".

По словам Петра Симоненко, сейчас в некоторых регионах чиновники дают указания своим подчиненным, какие проценты должны быть у конкурентов.

"Губернатор Одесской области Эдуард Матвийчук проводит совещание и кричит о том, что "коммунистам - 8-9%, и не больше! А то я вас всех поразгоняю и головы поотрываю!" - рассказывает Петр Симоненко. - На совещании, не стесняясь, ведут себя нагло и цинично. Случай подготовки фальсификаций на выборах выявлен в Николаеве. В доме по адресу, где размещается Николаевский обком КПУ, вдруг прописали 250 милиционеров, чтобы они голосовали на конкретном избирательном участке".

Более того, по данным КПУ, то же самое касается и закрытых избирательных участков.

"В некоторых больницах накануне выборов увеличивается количество пациентов. А в психиатрических больницах количество больных возрастает в два раза",- утверждает Петр Симоненко.