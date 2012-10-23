Посол Литвы верит, что Украина, все же, пойдет в Европу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал в интервью журналистам перед пресс-показом в Киеве первой части фильма литовского телевидения «Украина в контексте Европы: от прошлого к будущему», который презентовали Посольство Литвы и Украинско-литовский фонд имени Тараса Шевченко.

«Есть трудности, есть нерешенные вопросы, есть вопросы по оппозиции, есть вопросы по честным и свободным выборам, но Литва считает, что путь Украины в Европейский Союз должен продолжаться. Нельзя допустить какой-либо изоляции Украины», - сказал П.Вайтекунас.

По его мнению, Украине необходимо продолжать диалог с ЕС.

Отвечая на вопросы журналистов, приблизилась ли Украина за последние годы к Евросоюзу, посол сказал: «Да, безусловно. Потому что подготовлен и парафирован договор об ассоциации. Он не подписан, но позиция Литвы состоит в том, что этот договор нужно подписать быстрее и ввести в действие отдельные его положения».

П.Вайтекунас также отметил, что Литва, которая стала членом Европейского Союза в 2004 году, готова поделиться с Украиной своим опытом евроинтеграции.

«Мы не только готовы делиться этим опытом, но и делимся им, в частности, действует постоянная комиссия по вопросам интеграции в ЕС», - сказал посол.

В фильме «Украина в контексте Европы: от прошлого к будущему» рассказывается о разных сторонах восприятия Украины в Европе. В фильме изложен взгляд на перспективу развития Литвы и Украины, на общее историческое наследие. Создатели фильма рассказывают о том, что может стать мостом для решения задач, стоящих перед Украиной в контексте интеграции в Европейский Союз. Фильм снят студией «Атлантида Балтов».