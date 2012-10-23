Нацсовет обязал кабельщиков вернуть ТВі

Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

"Сообщаем, что 8 октября 2012 вступили в силу Правила формирования программной услуги в пакетах программ провайдера программной услуги (далее - Правила), утвержденные решением Национального совета от 29 августа 2012 No1260", - цитирует письмо-обращение к кабельных провайдеров Украинская правда.

"Согласно пункту 5 Правил, в переходной период от аналогового к цифровому формату вещания состав универсальной программной услуги включает программы телерадиоорганизаций, которые осуществляют аналоговое и/или цифровое вещание на территории расположения соответствующей многоканальной телесети", - указывает Нацсовет.

"Таким образом, в силу утвержденных Национальным советом Правил, телевизионный канал должен быть отнесенным в состав программ универсальной программной услуги при условии, что телеканал осуществляет аналоговое и/или цифровое вещание, и вещание осуществляется на территории расположения соответствующей многоканальной телесети", - указывает телеканал.

"Согласно действующей лицензии, владельцем которой является ООО "Телерадиокомпания "Телерадиомир" (телеканал ТВi), наша телекомпания соответствует установленным критериям для отнесения ее программ в состав программ универсальной программной услуги", - добавили на ТВi.

Частью девятой статьи 39 закона "О телевидении и радиовещании" установлено, что провайдер обязан обеспечить всем абонентам возможность получения программ универсальной программной услуги и включить такие программы ко всем пакетам программ.