Адвокат считает, что его разговоры с Тимошенко прослушивают

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге перед ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове, где Ю.Тимошенко проходит курс лечения.

«Мы отдавали себе отчет в том, что нас прослушивают, , отдаем и будем отдавать», - сказал А.Плахотнюк.

По словам адвоката, в помещении, где происходит общение с подзащитной, сейчас отключена вода, шум которой защитники раньше использовали для того, чтобы помешать прослушиванию.

«В том кабинете, где мы проводим встречи, перестала бежать вода, потому что мы иногда включали ее, чтобы она шумела и мешала (прослушиванию). Сейчас вода не течет. Хотя якобы все нормально», - сказал А.Плахотнюк.

«Пытаемся общаться. Очень трудно, но пытаемся это делать», - добавил адвокат.