Тимошенко написала еще одно заявление с просьбой вернуть ее в колонию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед харьковской больницей сообщил журналистам адвокат Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк.

«Сегодня Юлия Владимировна повторно обратилась с заявлением к главному врачу больницы и к начальнику колонии с заявлением, чтобы ее все же перевели в колонию, потому что в тех условиях, в которых она сейчас находится, невозможно лечиться», - сказал А.Плахотнюк.

По его словам, к заявлению в качестве приложения была приобщена позиция немецкой клиники «Шарите» относительно возможности продолжения лечения Ю.Тимошенко в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове. А.Плахотнюк зачитал перевод заявления клиники «Шарите» относительно распространения видео из палаты Ю.Тимошенко. В заявлении, в частности, осуждается «очередное неправомерное использование конфиденциальной информации», невозможность ведения доверительных бесед между врачом и пациенткой в харьковской больнице.

«Таким образом, украинская тюремная администрация подтвердила высказанные еще в марте 2012 года опасения врачей «Шарите», что в таких условиях, которые являются несовместимыми, в том числе с принципами Комитета противодействия пыткам, успешное лечение пациентки невозможно», - процитировал письмо председателя правления клиники «Шарите» Карла Макса Айнхойпля А.Плахотнюк.

По мнению адвоката, дальнейшее пребывание Ю.Тимошенко в харьковской больнице «будет ничем иным, как продолжением насильственного содержания ее здесь».

По мнению А.Плахотнюка, пенитенциарная служба обязана вернуть Ю.Тимошенко в Качановскую колонию.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Ю.Тимошенко обратилась с заявлениями к начальнику Качановской исправительной колонии и главному врачу харьковской больницы № 5 с требованием прекратить ее лечение и перевезти в тюремную камеру.

"Несмотря на незаконченное лечение, прошу выписать меня из Центральной клинической больницы "Укрзализныци", - написала Ю.Тимошенко в своем заявлении.

Экс-премьер считает невозможным продолжать лечение под постоянным надзором скрытых видеокамер, записи из которых обнародованы в Интернете. "Учитывая изложенное и ввиду того, что мое лечение еще не закончено, требую от вас выписать меня из больницы в ближайшее время и оказать соответствующую медицинскую помощь", - требует она.

23 октября Государственная пенитенциарная служба Украины обратилась в Министерство здравоохранения Украины с просьбой созвать Международную медицинскую комиссию при участии украинских медиков и врачей немецкой клиники «Шарите», которые непосредственно руководят реабилитационным процессом осужденной экс-премьер-министра Ю.Тимошенко, с последующим проведением консилиума для принятия решения по заявлению осужденной о переводе в колонию.